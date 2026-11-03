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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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Philips Aktie 1106818 / NL0000009538

23.44
CHF
0.99
CHF
4.40 %
10:42:28
BRXC
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03.11.2026 09:54:01

Philips Sector Perform

Philips
23.44 CHF 4.40%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Philips nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das Umsatzwachstum entspreche weitgehend den Erwartungen, schrieb Natalia Webster in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebita) des Medizintechnikkonzerns sei aber klar besser als prognostiziert ausgefallen./rob/edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:07 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:07 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Philips N.V. Sector Perform
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
25.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
25.56 € 		Abst. Kursziel*:
-2.19%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
25.73 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.84%
Analyst Name::
Natalia Webster 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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