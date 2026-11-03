Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
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Philips Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Philips nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das Umsatzwachstum entspreche weitgehend den Erwartungen, schrieb Natalia Webster in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebita) des Medizintechnikkonzerns sei aber klar besser als prognostiziert ausgefallen./rob/edh/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:07 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Sector Perform
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
25.56 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.19%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
25.73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.84%
|
Analyst Name::
Natalia Webster
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Philips N.V.
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|RBC Capital Markets
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:57
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:43
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|25.06.26
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Philips Buy
|UBS AG
|09:57
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:43
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Philips N.V.
|23.31
|3.84%
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|09:54
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JP Morgan Chase & Co.
Philips Neutral
|09:42
|
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HUGO BOSS Sector Perform
|09:40
|
Jefferies & Company Inc.
HUGO BOSS Hold
|09:37
|
Jefferies & Company Inc.
Bayer Hold