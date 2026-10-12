Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
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Philips Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Philips auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Eine Warnung der US-Gesundheitsbehörde (FDA) für das Ultraschalldiagnostikgerät Lumify sei negativ zu werten, schrieb Natalia Webster in einer Studie am Montag. Die Warnung bestätige ihre vorsichtige Haltung bezüglich der Qualität und der Sicherheit von Produkten des Herstellers medizintechnischer Geräte./rob/bek/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:18 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Sector Perform
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
21.67 €
|
Abst. Kursziel*:
15.37%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
21.69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.26%
|
Analyst Name::
Natalia Webster
|
KGV*:
-
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