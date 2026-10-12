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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Philips auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Eine Warnung der US-Gesundheitsbehörde (FDA) für das Ultraschalldiagnostikgerät Lumify sei negativ zu werten, schrieb Natalia Webster in einer Studie am Montag. Die Warnung bestätige ihre vorsichtige Haltung bezüglich der Qualität und der Sicherheit von Produkten des Herstellers medizintechnischer Geräte./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:18 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:18 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.