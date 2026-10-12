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Philips Aktie 1106818 / NL0000009538

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12.10.2026 09:32:21

Philips Sector Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Philips auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Eine Warnung der US-Gesundheitsbehörde (FDA) für das Ultraschalldiagnostikgerät Lumify sei negativ zu werten, schrieb Natalia Webster in einer Studie am Montag. Die Warnung bestätige ihre vorsichtige Haltung bezüglich der Qualität und der Sicherheit von Produkten des Herstellers medizintechnischer Geräte./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:18 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:18 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Philips N.V. Sector Perform
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