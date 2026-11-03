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Philips Aktie 1106818 / NL0000009538

23.31
CHF
-0.43
CHF
-1.81 %
09:00:24
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04.11.2026 08:51:59

Philips Neutral

Philips
23.31 CHF -1.81%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Die Vorgaben des Herstellers von Medizintechnik für das Schlussquartal 2026 seien erreichbar, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Zentrum des Interesses stehe jedoch die Profitabilität. Die aktuelle Konsensschätzung für die Marge könne sich als zu optimistisch erweisen, so der Experte./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Philips N.V. Neutral
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
23.50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
25.76 € 		Abst. Kursziel*:
-8.77%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
25.91 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.30%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08:51 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Philips Neutral UBS AG
03.11.26 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
03.11.26 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
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