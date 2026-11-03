Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
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Philips Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Die Vorgaben des Herstellers von Medizintechnik für das Schlussquartal 2026 seien erreichbar, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Zentrum des Interesses stehe jedoch die Profitabilität. Die aktuelle Konsensschätzung für die Marge könne sich als zu optimistisch erweisen, so der Experte./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Neutral
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
23.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
25.76 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.77%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
25.91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.30%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Philips N.V.
|
02.11.26
|Ausblick: Philips veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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27.07.26
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Analysen zu Philips N.V.
|08:51
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Philips Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Philips Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|25.06.26
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Philips Buy
|UBS AG
|08:51
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Philips Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Philips N.V.
|23.31
|-1.81%
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