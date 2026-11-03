Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
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Philips Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Der Umsatz des Medizintechnik-Herstellers habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb David Adlington in einer ersten Reaktion am Dienstag. Das operative Ergebnis (Ebita) aber habe positiv überrascht. Zudem sei der Auftragseingang stark ausgefallen./rob/la/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Neutral
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
23.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
25.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.84%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
25.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.13%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
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