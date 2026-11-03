Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
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Philips Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Medizintechnik-Herstellers sei eher schwach, die bereinigte Marge aber stark gewesen, schrieb Julien Dormois in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Prognose für 2026 sei bestätigt worden, doch angesichts der schwierigeren Vergleichswerte im vierten Quartal des Vorjahres sei das Risiko noch lange nicht gebannt./rob/la/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Hold
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
25.56 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.19%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
25.73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.84%
|
Analyst Name::
Julien Dormois
|
KGV*:
-
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