SMI 12'179 -0.5%  SPI 16'878 -0.6%  Dow 47'337 -0.5%  DAX 23'784 -1.4%  Euro 0.9303 0.0%  EStoxx50 5'609 -1.3%  Gold 3'993 -0.2%  Bitcoin 83'868 -2.6%  Dollar 0.8080 0.0%  Öl 64.1 -1.2% 
Philips Aktie 1106818 / NL0000009538

48.00
CHF
0.20
CHF
0.42 %
15.03.2021
SWX
04.11.2025 08:26:31

Philips Buy

Philips
22.25 CHF 1.35%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Philips mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Graham Doyle rechnet mit einer positiven Kursreaktion auf den Quartalsbericht der Niederländer. Das bereinigte operative Ergebnis (adj Ebita) des Medizintechnikkonzerns habe die Erwartungen klar getoppt, und der Auftragseingang sei stark gewesen, schrieb er am Dienstagmorgen./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips N.V. Buy
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23.78 € 		Abst. Kursziel*:
17.75%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.40%
Analyst Name::
Graham Doyle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

