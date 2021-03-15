Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
48.00CHF
0.20CHF
0.42 %
15.03.2021
SWX
04.11.2025 08:26:31
Philips Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Philips mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Graham Doyle rechnet mit einer positiven Kursreaktion auf den Quartalsbericht der Niederländer. Das bereinigte operative Ergebnis (adj Ebita) des Medizintechnikkonzerns habe die Erwartungen klar getoppt, und der Auftragseingang sei stark gewesen, schrieb er am Dienstagmorgen./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Philips N.V.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
23.78 €
Abst. Kursziel*:
17.75%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
23.85 €
Abst. Kursziel aktuell:
17.40%
Analyst Name::
Graham Doyle
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
