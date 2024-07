NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Outperform" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Der Verkauf des Weingeschäfts komme nicht überraschend, sei aber ein Schritt in die richtige Richtung, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Anbieter alkoholischer Getränke könnte die geschätzten 670 Millionen Euro an Verkaufserlös zur Entschuldung nutzen./mf/tih;