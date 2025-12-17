Pernod Ricard 71.74 CHF -0.34% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Pernod Ricard von 80 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Mitch Collett rechnet für das zweite Geschäftsquartal mit einem Umsatzschwund von 4,2 Prozent, wie aus seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Mitte Februar anstehenden Halbjahreszahlen hervorgeht. 2026 erwartet er ein weiterhin schwieriges Umfeld./ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 07:47 / CET



