Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
71.73CHF
-0.25CHF
-0.35 %
11:01:22
BRXC
17.12.2025 10:07:31
Pernod Ricard Hold
Pernod Ricard
71.74 CHF -0.34%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Pernod Ricard von 80 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Mitch Collett rechnet für das zweite Geschäftsquartal mit einem Umsatzschwund von 4,2 Prozent, wie aus seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Mitte Februar anstehenden Halbjahreszahlen hervorgeht. 2026 erwartet er ein weiterhin schwieriges Umfeld./ag/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Hold
|
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
76.72 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.24%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
76.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.32%
|
Analyst Name::
Mitch Collett
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Pernod Ricard S.A.
|08:15
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|26.11.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Pernod Ricard S.A.
|71.74
|-0.34%
