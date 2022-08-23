Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693

23.08.2022
04.12.2025 10:52:04

Pernod Ricard Neutral

Pernod Ricard
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Pernod Ricard von 87 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Wachstumsaussichten des französischen Spirituosenherstellers lägen unterhalb des Üblichen, schrieb Sanjeet Aujla am Mittwochnachmittag. Der Konzern sei mit länger anhaltenden Problemen in der Branche konfrontiert, und auch die angespannte Finanzsituation schränke den Schuldenabbau und das mittelfristige Wachstum ein. Allerdings bilde die aktuelle Bewertung an der Börse bereits einen Großteil dieser Risiken ab./rob/tav/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Neutral
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
76.66 € 		Abst. Kursziel*:
-2.17%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
76.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.01%
Analyst Name::
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

