Pernod Ricard Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Pernod Ricard von 87 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Wachstumsaussichten des französischen Spirituosenherstellers lägen unterhalb des Üblichen, schrieb Sanjeet Aujla am Mittwochnachmittag. Der Konzern sei mit länger anhaltenden Problemen in der Branche konfrontiert, und auch die angespannte Finanzsituation schränke den Schuldenabbau und das mittelfristige Wachstum ein. Allerdings bilde die aktuelle Bewertung an der Börse bereits einen Großteil dieser Risiken ab./rob/tav/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
76.66 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.17%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
76.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.01%
|
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
|
KGV*:
-