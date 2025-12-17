Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693

71.25
CHF
-0.73
CHF
-1.01 %
09:39:44
BRXC
17.12.2025 08:15:49

Pernod Ricard Buy

Pernod Ricard
71.25 CHF -1.01%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pernod Ricard von 120 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der organische Umsatzrückgang dürfte sich im zweiten Geschäftsquartal gegenüber dem ersten etwas verlangsamt haben, schrieb Edward Mundy am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht. Insgesamt bleibe das Umfeld aber schwierig für die Franzosen./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 14:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Buy
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
110.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
74.18 € 		Abst. Kursziel*:
48.29%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
76.18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44.39%
Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?