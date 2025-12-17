Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
71.35CHF
-0.63CHF
-0.88 %
14:12:33
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
17.12.2025 12:44:00
Pernod Ricard Neutral
Pernod Ricard
71.35 CHF -0.88%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Hartnäckige Schwäche in den USA und China belaste das zweite Quartal, schrieb Celine Pannuti am Dienstagabend in ihrem Ausblick auf den Halbjahresbericht Mitte Februar. Sie rechnet nun mit einem deutlicheren organischen Umsatzrückgang als bisher./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 17:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 17:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
76.36 €
|
Abst. Kursziel*:
17.86%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
76.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.59%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
