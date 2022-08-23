Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Pernod Ricard Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Pernod Ricard von 120 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti drückte den Papieren des Spirituosenherstellers am Dienstagabend im Rahmen ihres Jahresausblicks für die europäische Konsumgüterbranche allerdings den Stempel "Negative Catalyst Watch" auf und signalisiert damit zunächst Kursskepsis. Für Spirituosenhersteller ist die Expertin weiter sehr pessimistisch und rechnet mit anhaltend sinkenden Gewinnschätzungen./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
78.94 €
|
Abst. Kursziel*:
14.01%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
78.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.07%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.
|
19.11.25
|CAC 40-Papier Pernod Ricard-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pernod Ricard von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
12.11.25
|CAC 40-Papier Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pernod Ricard-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
05.11.25
|CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pernod Ricard von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
|
31.10.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Pernod Ricard-Aktie ein (finanzen.net)
|
29.10.25