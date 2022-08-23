NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Pernod Ricard von 120 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti drückte den Papieren des Spirituosenherstellers am Dienstagabend im Rahmen ihres Jahresausblicks für die europäische Konsumgüterbranche allerdings den Stempel "Negative Catalyst Watch" auf und signalisiert damit zunächst Kursskepsis. Für Spirituosenhersteller ist die Expertin weiter sehr pessimistisch und rechnet mit anhaltend sinkenden Gewinnschätzungen./ag/gl;