NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pernod Ricard von 200 auf 195 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinne schienen die Talsohle erreicht zu haben, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Halbjahreszahlen des Schnaps-Konzerns. Der Wachstumsausblick helle sich auf./ajx/he;