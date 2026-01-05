Oracle 159.15 CHF 3.66% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Oracle von 325 auf 280 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Kursrückgang der Aktie um 41 Prozent im Vergleich zu den Höchstständen von Mitte September spiegele eine deutliche Verschlechterung des Anlegervertrauens wider, schrieb Karl Keirstead in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Vertrauen habe sich sowohl bezüglich der Aussichten von Oracle als auch mit Blick auf OpenAI und den gesamten OpenAI-Boom eingetrübt./rob/ck/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 02:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.