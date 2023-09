ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 US-Dollar belassen. Für Donnerstag sei eine Konferenz mit Microsoft über eine deutlich erweiterte Partnerschaft der beiden Softwarekonzerne angesetzt, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seiner Ansicht nach wäre es die tiefgreifendste Nachricht, wenn Oracle eine vollständige Anbindung seiner Datenbank-Lösungen an die Cloud-Plattform Azure von Microsoft unterstützt./tih/jha/;