NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,70 Euro belassen. Nach einer behördlichen Zustimmung zum Übernahmeprospekt der BBVA für die Akquisition der Bank Sabadell beginne nun die heiße Phase, schrieb Inigo Vega in einer am Freitag vorliegenden Studie. BBVA könne die Bedingungen noch verbessern, das Management habe zunächst aber die strategische und wirtschaftliche erst einmal bestärkt./bek/nas;