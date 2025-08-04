Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BBVA Aktie 931474 / ES0113211835

13.71
CHF
1.81
CHF
15.24 %
04.08.2025
BRXC
05.09.2025 16:25:59

BBVA Buy

BBVA
13.71 CHF 15.24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,70 Euro belassen. Nach einer behördlichen Zustimmung zum Übernahmeprospekt der BBVA für die Akquisition der Bank Sabadell beginne nun die heiße Phase, schrieb Inigo Vega in einer am Freitag vorliegenden Studie. BBVA könne die Bedingungen noch verbessern, das Management habe zunächst aber die strategische und wirtschaftliche erst einmal bestärkt./bek/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 09:42 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 09:42 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
17.70 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15.84 € 		Abst. Kursziel*:
11.71%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15.61 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.39%
Analyst Name::
Inigo Vega 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

