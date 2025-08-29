Verluste in New York: NASDAQ Composite beendet den Freitagshandel mit Verlusten

Am Freitag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss Verluste in Höhe von 1.15 Prozent auf 21’455.55 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.345 Prozent schwächer bei 21’630.33 Punkten in den Freitagshandel, nach 21’705.16 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 21’397.98 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 21’631.15 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0.051 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 29.07.2025, einen Wert von 21’098.29 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.05.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19’175.87 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.08.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 17’516.43 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11.28 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 21’803.75 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14’784.03 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Astro-Med (+ 9.32 Prozent auf 11.38 USD), Autodesk (+ 9.09 Prozent auf 314.70 USD), Baiducom (+ 4.76 Prozent auf 95.30 USD), inTest (+ 3.61 Prozent auf 7.03 USD) und TransAct Technologies (+ 2.84 Prozent auf 4.34 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Rambus (-9.03 Prozent auf 73.77 USD), American Superconductor (-7.32 Prozent auf 49.90 USD), Oracle (-5.90 Prozent auf 226.13 USD), TTM Technologies (-4.97 Prozent auf 44.57 USD) und Harvard Bioscience (-4.84 Prozent auf 0.50 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 61’022’947 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.797 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Die Upbound Group-Aktie präsentiert mit 6.11 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11.28 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

