NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für August auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Flugzeugbauer werde sich steigern müssen, um das Jahresziel der Zahl ausgelieferter Maschinen zu erreichen, schrieb Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Monat August sei in dieser Hinsicht aber ermutigend./bek/nas;