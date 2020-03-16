Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
70.36CHF
-66.94CHF
-48.75 %
16.03.2020
SWX
05.09.2025 16:24:32
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für August auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Flugzeugbauer werde sich steigern müssen, um das Jahresziel der Zahl ausgelieferter Maschinen zu erreichen, schrieb Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Monat August sei in dieser Hinsicht aber ermutigend./bek/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 09:27 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 09:27 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
200.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
184.02 €
|
Abst. Kursziel*:
8.68%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
184.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.55%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
