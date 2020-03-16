Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’371 -0.1%  SPI 17’113 0.0%  Dow 45’351 -0.6%  DAX 23’592 -0.8%  Euro 0.9357 -0.3%  EStoxx50 5’315 -0.6%  Gold 3’597 1.4%  Bitcoin 88’222 -1.1%  Dollar 0.7961 -1.2%  Öl 65.1 -2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Apple-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Tesla-Aktie unter Druck: Tesla wegen verspäteter Unfallberichte im Visier der US-Behörden
Alphabet-Aktie dennoch im Plus: EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagnachmittag
Suche...

Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

70.36
CHF
-66.94
CHF
-48.75 %
16.03.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.09.2025 16:24:32

Airbus SE Outperform

Airbus
175.20 CHF 0.21%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für August auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Flugzeugbauer werde sich steigern müssen, um das Jahresziel der Zahl ausgelieferter Maschinen zu erreichen, schrieb Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Monat August sei in dieser Hinsicht aber ermutigend./bek/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 09:27 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 09:27 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
200.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
184.02 € 		Abst. Kursziel*:
8.68%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
184.24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.55%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse