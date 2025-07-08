Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007

40.79
CHF
-3.01
CHF
-6.86 %
08.07.2025
Inditex Buy

Inditex
40.79 CHF -6.86%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex von 54,00 auf 51,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen schraubte James Grzinic seine Erwartungen für den Modehändler in einer am Freitag vorliegenden Studie zurück. Dennoch erwartet der Analyst, dass sich der Wettbewerbsvorteil von Inditex mit starkem Europa-Geschäft weiter ausdehne. Nun seien allerdings überzeugende Zahlen gefordert, um die Enttäuschungen nach der Corona-Pandemie vergessen zu machen./niw/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:39 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:39 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
51.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
42.51 € 		Abst. Kursziel*:
21.15%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
42.06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.44%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

