NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle von 135 auf 185 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Dynamik im Feld der KI-Infrastruktur setze sich fort, schrieb Mark Murphy in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung zu den jüngsten Quartalszahlen des Softwarekonzerns. Für 2026 und darüber hinaus sei der Ton von Oracle optimistisch./ajx/gl;