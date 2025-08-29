Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
29.08.2025 
Verluste in New York: S&P 500 zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone

So performte der S&P 500 am Freitag zum Handelsende.

Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsende um 0.64 Prozent schwächer bei 6’460.26 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 50.365 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.181 Prozent auf 6’490.12 Punkte an der Kurstafel, nach 6’501.86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6’491.76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’444.57 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0.040 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 29.07.2025, den Wert von 6’370.86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.05.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 5’912.17 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.08.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’591.96 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 10.08 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6’508.23 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’835.04 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Autodesk (+ 9.09 Prozent auf 314.70 USD), J M Smucker (+ 3.55 Prozent auf 110.51 USD), Molina Healthcare (+ 3.50 Prozent auf 180.83 USD), Brown-Forman B (+ 3.35 Prozent auf 29.94 USD) und Eastman Chemical Company (+ 3.17 Prozent auf 70.34 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Dell Technologies (-8.88 Prozent auf 122.15 USD), Ulta Beauty (-7.14 Prozent auf 492.73 USD), Oracle (-5.90 Prozent auf 226.13 USD), Super Micro Computer (-5.53 Prozent auf 41.54 USD) und Lam Research (-3.79 Prozent auf 100.15 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 61’022’947 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.797 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Die SVB Financial Group-Aktie hat mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

