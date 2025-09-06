|Performance unter der Lupe
|
06.09.2025 19:43:08
Wie viel eine Investition in Hedera von vor 1 Jahr abgeworfen hätte
So viel hätten Anleger mit einer frühen Hedera-Investition verdienen können.
Vor 1 Jahr notierte Hedera bei 0.048138 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 20’773.65 HBAR im Portfolio. Da sich der Kurs von HBAR-USD gestern auf 0.2184 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’537.75 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 353.77 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von HBAR liegt derzeit bei 0.042446 USD und wurde am 04.11.2024 erreicht. Am 17.01.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.3748 USD.
Redaktion finanzen.net
