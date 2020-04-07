Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
69.16CHF
22.02CHF
46.71 %
07.04.2020
SWX
05.09.2025 18:55:42
Delivery Hero Buy
Delivery Hero
22.82 CHF 1.48%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 40,50 Euro belassen. Der MDax-Konzern dürfte von neuen Richtlinien der Behörden in Dubai für Online-Essenslieferdienste profitieren, schrieb Giles Thorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die neuen Regeln dürften die Strategie von Konkurrent Meituan im Zaum halten./niw/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:36 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:36 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
40.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.88 €
|
Abst. Kursziel*:
62.78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62.00%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse