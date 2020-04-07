Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

69.16
CHF
22.02
CHF
46.71 %
07.04.2020
SWX
05.09.2025 18:55:42

Delivery Hero Buy

Delivery Hero
22.82 CHF 1.48%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 40,50 Euro belassen. Der MDax-Konzern dürfte von neuen Richtlinien der Behörden in Dubai für Online-Essenslieferdienste profitieren, schrieb Giles Thorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die neuen Regeln dürften die Strategie von Konkurrent Meituan im Zaum halten./niw/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:36 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:36 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
40.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24.88 € 		Abst. Kursziel*:
62.78%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
25.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
62.00%
Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse