NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Oracle nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 145 US-Dollar belassen. Analyst Rishi Jaluria attestierte dem Softwarekonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf den ersten Blick ein solides Quartal. Positiv erwähnte er ein starkes Wachstum des Auftragsbestands./tih/zb;