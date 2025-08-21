CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
75.26CHF
-5.27CHF
-6.54 %
21.08.2025
05.09.2025 19:51:37
CTS Eventim Buy
CTS Eventim
75.26 CHF -6.54%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 127 Euro belassen. Dies schrieb Henrik Paganetty am Freitag nach dem angekündigten Abschied von Finanzvorstand Holger Hohrein zum Jahresende./gl/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 12:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 12:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
127.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
84.55 €
|
Abst. Kursziel*:
50.21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
82.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53.10%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse