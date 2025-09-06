Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’371 -0.1%  SPI 17’113 0.0%  Dow 45’401 -0.5%  DAX 23’597 -0.7%  Euro 0.9353 0.0%  EStoxx50 5’318 -0.5%  Gold 3’587 1.1%  Bitcoin 88’332 -0.9%  Dollar 0.7982 0.0%  Öl 65.6 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Wie viel Wert mit einer Toncoin-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Wie viel eine Investition in Hedera von vor 1 Jahr abgeworfen hätte
Die Geschichte zur Super Micro Computer-Aktie: Wie der Aufstieg zum etablierten Unternehmen verlief
Billigst, Limitiert oder Stop-Buy: Das müssen Anleger bei einer Wertpapierorder beachten
Tech-Giganten dominieren auch im Q2-Depot: So investiert die Schweizerische Nationalbank in den USA
Suche...
200.- Saxo-Deal
Investition im Fokus 06.09.2025 19:43:08

Wie viel Wert mit einer Toncoin-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einer Toncoin-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Bei einem frühen Investment in Toncoin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Anzeige
Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Vor 1 Jahr war ein Toncoin 4.809 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in TON investiert hätte, befänden sich nun 20.80 Toncoin in seinem Depot. Mit dem TON-USD-Kurs von gestern gerechnet (3.090 USD), wäre die Investition nun 64.25 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 35.75 Prozent verkleinert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 2.538 USD und wurde am 10.03.2025 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 04.12.2024 bei 6.899 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Zum BTC-USD Währungsrechner

Bildquelle: Skorzewiak / Shutterstock.com,Skorzewiak / Shutterstock.com

Inside Krypto

02.09.25Hashdex Logo Hashdex: Der schlafende Riese erwacht: Das aktuelle Investment-Case für Ethereum | Lesen Sie das CIO-Update
19.08.25Hashdex Logo Hashdex: ETF-Zuflüsse nehmen Fahrt auf: ETH steigt | Lesen Sie den Hash Insider
13.08.25Hashdex Logo Hashdex: ETH verringert Performance-Abstand zu BTC | Lesen Sie den Hash Insider
15:21Finixio Crypto Logo Ethereum Kurs Prognose: On-Chain-Daten vs ETFs
10:48Finixio Crypto Logo Hat die Deutsche Regierung verpasst 50.000 Bitcoin zu beschlagnahmen?
10:40Finixio Crypto Logo Snorter Token Presale – Der Solana Meme Trading Bot nimmt Form an
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! mit Prof. Dr. Torsten Dennin

💥 Silber 2025: Das unterschätzte Investment?

Im heutigen BX Swiss TV Experteninterview spricht Prof. Dr. Torsten Dennin (CIO der Asset Management Switzerland AG) darüber, warum Silber aktuell das vielleicht spannendste Rohstoff-Investment überhaupt ist.

Gemeinsam mit Olivia Hähnel (BX Swiss) beantwortet er folgende Fragen:
👉 Ist Silber der neue Geheimfavorit gegenüber Gold?
👉 Welche Rolle spielt der Boom bei Solar und Hightech für die Preisentwicklung?
👉 Und wie kann man als Anleger konkret profitieren – mit welchen Chancen und Risiken?

🔍 Das erwartet euch im Interview:
◽ Aktuelle Marktsituation und Hintergründe zum Silberpreis
◽ Gold vs. Silber: Unterschiede & Investmentpotenzial
◽ Industrielle Treiber: Solar, Energiewende, Zukunftstechnologien
◽ Angebot, Nachfrage & Lagerbestände: Warum der Markt im Defizit ist
◽ Investieren in Silber: physisch, ETFs, Zertifikate, Minenaktien
◽ Chancen & Risiken von Explorationsunternehmen vs. Produzenten
◽ Strategien für sicherheitsorientierte Anleger
◽ Prognose: 45–50 USD – oder mehr?

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! | BX Swiss TV