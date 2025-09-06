Wie viel Wert mit einer Toncoin-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Anzeige

Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Vor 1 Jahr war ein Toncoin 4.809 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in TON investiert hätte, befänden sich nun 20.80 Toncoin in seinem Depot. Mit dem TON-USD-Kurs von gestern gerechnet (3.090 USD), wäre die Investition nun 64.25 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 35.75 Prozent verkleinert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 2.538 USD und wurde am 10.03.2025 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 04.12.2024 bei 6.899 USD.

Redaktion finanzen.net