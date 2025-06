NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Oracle vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 135 US-Dollar belassen. Mark Murphy bleibt in einer am Dienstag vorliegenden Studie bei seiner These, dass die Auftragsentwicklung bei KI-Infrastrukturen in der gesamten Technologielandschaft robust bleibt. Für das Cloud-Infrastrukturgeschäft des Softwarekonzerns wäre dies ein positives Signal. Das Abschneiden von Oracle im KI-Bereich sei respektabel. Er wies allerdings auch auf eine gleichzeitig hohe Bewertung der Aktien hin./tih/gl;