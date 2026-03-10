Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.03.2026 21:45:36
Oracle übertrifft Cloud-Erwartungen - Aktie legt zu
AUSTIN (awp international) - Der Tech-Konzern Oracle kann seine hohen Investitionen in KI-Infrastruktur entgegen den Zweifeln an der Börse in Umsatzwachstum ummünzen. So stiegen die Erlöse aus dem Cloud-Geschäft im dritten Geschäftsquartal im Jahresvergleich um 44 Prozent auf 8,9 Milliarden Dollar (7,7 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Das Geschäft mit Cloud-Infrastruktur wuchs im abgelaufenen Quartal um 84 Prozent auf 4,9 Milliarden Dollar. Oracle übertraf damit die durchschnittliche Erwartung von Analysten. Die Aktie sprang in einer ersten Reaktion im nachbörslichen Handel um mehr als sieben Prozent auf gut 160 Dollar hoch.
Damit würde sich im Hauptgeschäft die Kursstabilisierung seit Anfang Februar fortsetzen. Zuvor waren der Kurs vom Rekordhoch im September um rund 60 Prozent eingebrochen, weil es bei Anlegern Zweifel gibt, ob die gewaltigen Investitionen in KI-Rechenzentren jemals zurückverdient werden können.
Der weitgehend von Tech-Milliardär Larry Ellison beherrschte Konzern arbeitet unter anderem an einem hunderte Milliarden Dollar teuren Infrastruktur-Projekt für Künstliche Intelligenz mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI zusammen.
Insgesamt stieg der Oracle-Quartalsumsatz im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 17,2 Milliarden Dollar. Unterm Strich verdiente der Konzern knapp 3,7 Milliarden Dollar nach 2,94 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor./so/mis
Nachrichten zu Oracle Corp.
Analysen zu Oracle Corp.
|07:32
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.02.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|07:32
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.02.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|07:32
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric
inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf baldiges Kriegsende: SMI schliesst freundlich -- DAX beendet Handel kräftig im Plus -- US-Börsen gehen kaum verändert aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die US-Börsen zeigten sich unentschlossen. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.