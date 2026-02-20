Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
eToro entdecken

Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072

S&P 500-Kursentwicklung 20.02.2026 22:34:11

Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich freundlich

Der S&P 500 befand sich am Freitagabend im Aufwind.

Schlussendlich tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0.69 Prozent fester bei 6’909.51 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 54.863 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.310 Prozent tiefer bei 6’840.59 Punkten in den Handel, nach 6’861.89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 6’836.33 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’915.86 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 1.31 Prozent. Vor einem Monat, am 20.01.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’796.86 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 20.11.2025, den Stand von 6’538.76 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.02.2025, wurde der S&P 500 mit 6’117.52 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0.744 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7’002.28 Punkten. Bei 6’775.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Organon Company (+ 7.71 Prozent auf 8.10 USD), Corning (+ 7.32 Prozent auf 139.51 USD), Comfort Systems USA (+ 6.46 Prozent auf 1’462.23 USD), Under Armour (+ 5.58 Prozent auf 8.14 USD) und Under Armour (+ 5.21 Prozent auf 7.88 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Akamai (-14.07 Prozent auf 94.17 USD), Oracle (-5.40 Prozent auf 148.08 USD), Paycom Software (-4.98 Prozent auf 114.71 USD), Datadog A (-4.10 Prozent auf 115.66 USD) und Robert Half (-3.63 Prozent auf 25.77 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 47’555’531 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 3.885 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9.82 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

