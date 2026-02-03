Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’375 -0.3%  SPI 18’421 -0.3%  Dow 49’496 0.2%  DAX 24’715 -0.3%  Euro 0.9162 -0.3%  EStoxx50 5’976 -0.5%  Gold 4’942 6.0%  Bitcoin 60’269 -1.8%  Dollar 0.7768 -0.4%  Öl 66.7 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539SAP345952
Top News
Pfizer-Aktie unter Druck: Gewinnrückgang in 2025 - Studiendaten für Gewichtssenker
S&P 500-Papier Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor einem Jahr eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Express von vor 5 Jahren verdient
Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Suche...
Plus500 Depot

Oracle Aktie 959184 / US68389X1054

119.23
CHF
-12.77
CHF
-9.67 %
16:17:45
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.02.2026 14:51:14

Oracle Overweight

Oracle
124.52 CHF -5.66%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Oracle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 310 US-Dollar belassen. Der umfassende Finanzplan von Oracle mache den Weg für den Softwarehersteller frei, schrieb Raimo Lenschow am Dienstag. Er sieht die Aktien höher. Der Druck auf die Kreditstory lasse etwas nach./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 13:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 13:56 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Oracle

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Oracle-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Oracle-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Oracle Corp. Overweight
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 310.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 160.06 		Abst. Kursziel*:
93.68%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 153.50 		Abst. Kursziel aktuell:
101.95%
Analyst Name::
Raimo Lenschow 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Oracle Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten