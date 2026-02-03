Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
119.23CHF
-12.77CHF
-9.67 %
16:17:45
BRXC
03.02.2026 14:51:14
Oracle Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Oracle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 310 US-Dollar belassen. Der umfassende Finanzplan von Oracle mache den Weg für den Softwarehersteller frei, schrieb Raimo Lenschow am Dienstag. Er sieht die Aktien höher. Der Druck auf die Kreditstory lasse etwas nach./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 13:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 13:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Overweight
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 310.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 160.06
|
Abst. Kursziel*:
93.68%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 153.50
|
Abst. Kursziel aktuell:
101.95%
|
Analyst Name::
Raimo Lenschow
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
02.02.26
|Oracle raises $25bn in bond offering despite concerns over rising debt (Financial Times)
|
02.02.26
|
02.02.26
|Oracle Aktie News: Oracle verbilligt sich am Montagabend (finanzen.ch)
|
02.02.26
|Oracle Aktie News: Oracle am Montagnachmittag höher (finanzen.ch)
|
27.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
26.01.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
26.01.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Montagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
26.01.26
|Gewinne in New York: S&P 500 am Montagmittag freundlich (finanzen.ch)