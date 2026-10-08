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09.10.2026 18:43:35

NVIDIA Buy

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Die jüngsten taiwanesischen Exportdaten zu Geräten für die automatische Datenverarbeitung (ADP) ließen nur bedingt Rückschlüsse auf den Umsatz des amerikanischen KI-Chipherstellers zu, schrieb Timothy Arcuri in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 06:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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