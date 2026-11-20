|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aufklärung gefordert
|
20.11.2026 21:11:00
NVIDIA-Aktie im Abwärtsstrudel: Neben Untersuchung in Kalifornien prüft wohl auch die SEC die Bilanz
Nvidia sieht sich in den USA mit neuen Fragen zu möglichen Verbindungen nach China konfrontiert. Die Ermittlungen könnten für den Chipkonzern und seine Anleger unangenehme Konsequenzen haben.
NVIDIA unter Verdacht: Ermittlungen zu China-Geschäften
Bonta will laut seiner Ankündigung auch klären, ob NVIDIA seine Anleger und die Öffentlichkeit falsch informiert habe. Das Verhalten von NVIDIA lasse die Alarmglocken schrillen, erklärte er bereits jetzt. Von dem Konzern gab es zunächst keine Reaktion auf Bontas Vorstoss.
NVIDIA-Chips sind für den Ausbau Künstlicher Intelligenz entscheidend. Das Unternehmen hat seinen Sitz im kalifornischen Silicon Valley.
Ex-Chef Jensen Huang und mögliche China-Verbindungen im Fokus
Huang trat vergangene Woche zurück, nachdem mindestens zwei aussereheliche Affären bekanntgeworden waren. Bei einer der Geliebten, einer Managerin des damaligen NVIDIA-Kunden Megaspeed, haben US-Sicherheitsbehörden den Verdacht, dass sie vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden war. Die andere ist Berichten zufolge eine Top-Managerin von NVIDIA, die Huang unterstellt war.
Inzwischen stehen aber auch immer mehr Fragen zu möglichen Lieferungen leistungsstarker NVIDIA-Chips nach China in Umgehung von US-Verboten im Raum. Auch Megaspeed wird von US-Behörden verdächtigt, da mitgemischt zu haben. US-Finanzminister Scott Bessent forderte NVIDIA auf, schnell aufzuklären, wer im Unternehmen wann was wusste. Für Dezember wurde Huang auch in Kongressausschüssen vorgeladen.
SEC Prüfung bei NVIDIA voraus?
Am Freitag liess ein Bericht, wonach die US-Börsenaufsicht SEC die Bilanzierungspraktiken des Unternehmens untersucht, die Aktien noch stärker absacken. Zeitweise ging es an der NASDAQ um 12,21 Prozent auf 128,16 US-Dollar nach unten. Damit erreichten sie den tiefsten Stand seit Mai 2025. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge, die sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen beruft, wollten sich Vertreter der Behörde hierzu nicht äussern, während Unternehmenssprecher bisher nicht auf eine Anfrage reagiert hätten.
/so/DP/zb
SACRAMENTO (dpa-AFX)
SACRAMENTO (awp international)
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
21:34
|Nvidia: US-Börsenaufsicht ermittelt gegen Chip-Riesen (Spiegel Online)
|
21:00
|Nvidia-Titel setzen Talfahrt fort - Bericht: SEC-Bilanzprüfung (AWP)
|
20:27
|NVIDIA Aktie News: Anleger setzen NVIDIA am Freitagabend unter Druck (finanzen.ch)
|
20:03
|Freitagshandel in New York: S&P 500 fällt nachmittags zurück (finanzen.ch)
|
20:03
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt (finanzen.ch)
|
20:03
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite sackt deutlich ab (finanzen.ch)
|
18:00
|Schwache Performance in New York: Dow Jones sackt mittags ab (finanzen.ch)
|
18:00
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite-Anleger ergreifen am Mittag die Flucht (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.11.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street rutscht ab - Tech-Aktien fallen tief -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. An der Wall Street geht deutlich nach unten. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.