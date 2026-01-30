Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Novo Nordisk Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen belassen. Mit seinen Schätzungen für die am 4. Februar anstehenden Quartalszahlen liege er beim Kernergebnis je Aktie (Core EPS) und beim Umsatz knapp unter den Konsensschätzungen, schrieb Richard Vosser in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er geht zudem von einem operativen Ergebnisausblick auf 2026 aus, der die entsprechende Konsensprognose um 5 Prozent sinken lassen dürfte./rob/gl/zb;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
350.00 DKK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
49.63 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
370.40 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
29.01.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Novo-Nordisk-Aktie mit Potenzial: Goldman Sachs bleibt bullish (finanzen.ch)
|
22.01.26