Hedera: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht

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Hedera kostete gestern vor 5 Jahren 0.3908 USD. Bei einem Investment von 100 USD in HBAR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 255.87 Hedera. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24.33 USD, da sich der Wert eines Coins am 13.03.2026 auf 0.095101 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 75.67 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte HBAR am 05.02.2026 bei 0.078263 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Hedera wurde am 27.07.2025 erreicht und liegt bei 0.2914 USD.

Redaktion finanzen.net