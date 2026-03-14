|Wertzuwachs oder -verlust?
|
14.03.2026 19:43:08
Hedera: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Hedera-Investments gewesen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Hedera kostete gestern vor 5 Jahren 0.3908 USD. Bei einem Investment von 100 USD in HBAR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 255.87 Hedera. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24.33 USD, da sich der Wert eines Coins am 13.03.2026 auf 0.095101 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 75.67 Prozent verringert.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte HBAR am 05.02.2026 bei 0.078263 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Hedera wurde am 27.07.2025 erreicht und liegt bei 0.2914 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|56’253.77683
|1.52%
|Handeln
|Vision
|0.04056
|0.97%
|Handeln
|Ethereum
|1’656.74056
|1.57%
|Handeln
|Ripple
|1.10806
|1.79%
|Handeln
|Solana
|69.92047
|2.37%
|Handeln
|Cardano
|0.21049
|1.72%
|Handeln
|Polkadot
|1.15490
|-3.14%
|Handeln
|Chainlink
|7.19158
|1.00%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|1.47%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|1.42%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/