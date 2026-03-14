Toncoin: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

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Toncoin war am 23.12.2021 3.508 USD wert. Bei einem TON-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2’850.58 Toncoin in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’742.03 USD, da sich der Wert eines Coins am 13.03.2026 auf 1.313 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 62.58 Prozent abgenommen.

Bei 1.202 USD erreichte die Kryptowährung am 01.03.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 31.03.2025 erreicht und liegt bei 4.105 USD.

Redaktion finanzen.net