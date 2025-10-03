NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Richard Vosser senkte in einer am Montag vorliegenden Einschätzung seine Schätzungen für das Umsatzwachstum und die Gewinne des dänischen Pharmakonzerns in den kommenden Jahren. Er verwies auf die Vereinbarung von US-Konkurrent Pfizer mit der US-Regierung für günstigere Medikamente im Rahmen des staatlichen Gesundheitsprogramms Medicaid sowie das weiter abflachende Wachstum bei den Verschreibungszahlen für die Abnehmmittel Ozempic und Wegovy in den USA./gl/ajx;