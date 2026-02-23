Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
Novo Nordisk Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk nach dem Misserfolg in der REDEFINE-4-Studie mit Cagrisema zunächst mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Das schwache Abschneiden des Abnehmmittels im direkten Vergleich mit dem Konkurrenzprodukt von Eli Lilly sei äußerst überraschend und klar negativ, schrieb Matthew Weston am Montag in seiner Schnellreaktion. Cagrisema steht bisher für 12 Prozent seiner Novo-Bewertung./rob/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
332.00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
34.33 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
301.00 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-