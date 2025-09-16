Novo Nordisk 44.70 CHF 0.74% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Matthew Weston befasste sich in seinem wöchentlichen, am Dienstag vorliegenden Lagebericht mit aktuellen Verschreibungstrends bei Abnehmmedikamenten (GLP-1)./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 10:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



