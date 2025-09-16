Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
44.70CHF
0.33CHF
0.74 %
09:59:55
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
16.09.2025 08:50:19
Novo Nordisk Neutral
Novo Nordisk
44.70 CHF 0.74%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Matthew Weston befasste sich in seinem wöchentlichen, am Dienstag vorliegenden Lagebericht mit aktuellen Verschreibungstrends bei Abnehmmedikamenten (GLP-1)./rob/edh/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 10:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
340.00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
47.86 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
355.10 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
15.09.25
|Triple dose of Novo Nordisk drug delivers 19% weight loss in trials (Financial Times)
|
10.09.25
|Abnehmspritze Wegovy: Pharmakonzern Novo Nordisk streicht 9000 Stellen (Spiegel Online)
|
10.09.25
|Novo Nordisk to cut 9,000 jobs as it slashes profit forecast (Financial Times)
|
08.09.25
|Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Neuer CEO soll Anlegervertrauen zurückgewinnen (finanzen.ch)
|
08.09.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Novo Nordisk-Aktie ein (finanzen.net)
|
04.09.25
|Ozempic als Chance bei Demenz: Rückenwind für die Novo-Nordisk-Aktie? (finanzen.ch)
|
01.09.25
|How Novo Nordisk failed to protect its GLP-1 patent (Financial Times)
|
22.08.25
|Novo Nordisk-Aktie erholt sich nach Personalstopp und Entlassungsgerüchten (finanzen.ch)
Analysen zu Novo Nordisk
|08:50
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11.09.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|08:50
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11.09.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11.09.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|08.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|44.70
|0.74%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:18
|
Warburg Research
BASF Hold
|09:15
|
Warburg Research
ProSiebenSat.1 Media Hold
|09:03
|
RBC Capital Markets
BNP Paribas Outperform
|08:59
|
Deutsche Bank AG
Rheinmetall Buy
|08:50
|
UBS AG
Novo Nordisk Neutral
|08:38
|
Bernstein Research
McDonald's Market-Perform
|08:37
|
UBS AG
Airbus Buy