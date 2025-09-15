Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'144 -0.4%  SPI 16'887 -0.3%  Dow 45'833 0.0%  DAX 23'749 0.2%  Euro 0.9346 0.0%  EStoxx50 5'440 0.9%  Gold 3'678 1.0%  Bitcoin 91'296 -0.7%  Dollar 0.7940 -0.4%  Öl 67.4 0.8% 
Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

44.37
CHF
0.59
CHF
1.34 %
18:00:02
BRXC
15.09.2025 18:29:46

Novo Nordisk Neutral

Novo Nordisk
44.37 CHF 1.34%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Matthew Weston berichtete in einer am Montag vorliegenden Studie von aktuellen wöchentlichen Verschreibungstrends bei Abnehmmedikamenten (GLP-1). Nach einer Umstellung beim Einzelhändler CVS, der im Novo-Medikament Wegovy das bevorzugte Medikament vor Zepbound von Eli Lilly sehe, verlangsame sich das Wachstum wieder./niw/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 10:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 10:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
340.00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
47.92 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
348.30 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

