Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’864 -0.1%  SPI 16’554 -0.1%  Dow 43’975 -0.5%  DAX 23’945 -0.6%  Euro 0.9413 -0.2%  EStoxx50 5’313 -0.4%  Gold 3’349 0.1%  Bitcoin 95’878 -0.6%  Dollar 0.8106 -0.2%  Öl 66.9 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Top News
Analysten sehen Wachstumspotenzial: D-Wave Quantum-Aktie erhält nach Zahlen Rückenwind
On-Aktie zweistellig höher: Prognose nach Rekordquartal angehoben - Marge steigt kräftig
Novartis-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Novartis-Aktie mit Neutral in neuer Analyse
Infineon-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt
Darum gibt der Euro zum Franken und US-Dollar leicht ab
Suche...

Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

39.99
CHF
-0.94
CHF
-2.30 %
12:08:49
BRXC
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2025 10:36:08

Novo Nordisk Neutral

Novo Nordisk
39.99 CHF -2.30%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Die Zunahme der Verschreibungen des Wirkstoffs Semaglutid in den USA sei zuletzt hinter der entsprechenden des Kontrahenten Eli Lilly zurückgeblieben, schrieb Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 13:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
340.00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
42.70 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
322.60 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novo Nordisk

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten