12.08.2025 10:36:08
Novo Nordisk Neutral
Novo Nordisk
39.99 CHF -2.30%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Die Zunahme der Verschreibungen des Wirkstoffs Semaglutid in den USA sei zuletzt hinter der entsprechenden des Kontrahenten Eli Lilly zurückgeblieben, schrieb Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 13:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
340.00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
42.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
322.60 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
