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Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

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30.03.2026 09:56:46

Novo Nordisk Equal Weight

Novo Nordisk
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Novo Nordisk mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Nach einem starken Start schienen sich die Verschreibungen mit der Starterdosierung des Abnehmmittels Wegovy zur täglichen oralen Einnahme zu normalisieren, schrieb James Gordon am Montag in seiner Einschätzung zu entsprechenden Wochendaten./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 06:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 06:35 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
270.00 DKK
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
30.69 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
228.50 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
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