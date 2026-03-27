Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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30.03.2026 09:56:46
Novo Nordisk Equal Weight
Novo Nordisk
28.09 CHF 0.61%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Novo Nordisk mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Nach einem starken Start schienen sich die Verschreibungen mit der Starterdosierung des Abnehmmittels Wegovy zur täglichen oralen Einnahme zu normalisieren, schrieb James Gordon am Montag in seiner Einschätzung zu entsprechenden Wochendaten./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 06:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 06:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
270.00 DKK
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
30.69 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
228.50 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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