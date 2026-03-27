Novo Nordisk 28.09 CHF 0.61% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Novo Nordisk mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Nach einem starken Start schienen sich die Verschreibungen mit der Starterdosierung des Abnehmmittels Wegovy zur täglichen oralen Einnahme zu normalisieren, schrieb James Gordon am Montag in seiner Einschätzung zu entsprechenden Wochendaten./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 06:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 06:35 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.