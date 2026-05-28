FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen auf "Hold" belassen. Die Steigerung der verabreichten Dosen des Abnehmmittels Wegovy in der neuen Pillenform sei noch nicht mit den Injektionen vergleichbar, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur Diskussion mit den Dänen im Rahmen der "dbAccess European Champions Conference". Darüber hinaus sei es auch um die Preise gegangen./rob/ag/gl;