Verluste in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter

Am Donnerstag verlor der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0.57 Prozent auf 5’188.01 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0.242 Prozent tiefer bei 5’205.05 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5’217.70 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’163.54 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5’205.05 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der STOXX 50 bereits um 0.416 Prozent. Vor einem Monat, am 28.04.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’026.33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 5’294.26 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4’530.37 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.66 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’315.22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 4.15 Prozent auf 1’284.00 EUR), Airbus SE (+ 2.28 Prozent auf 177.76 EUR), Rolls-Royce (+ 1.34 Prozent auf 13.15 GBP), Novo Nordisk (+ 1.21 Prozent auf 293.60 DKK) und SAP SE (+ 1.07 Prozent auf 151.60 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-4.36 Prozent auf 166.76 EUR), National Grid (-3.70 Prozent auf 12.23 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.33 Prozent auf 456.80 EUR), Zurich Insurance (-2.22 Prozent auf 555.40 CHF) und Allianz (-2.18 Prozent auf 380.90 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 29’189’069 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 535.654 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.83 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch