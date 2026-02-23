Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Novo Nordisk Equal Weight

Novo Nordisk
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk zunächst mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon sprach am Montag anlässlich des Misserfolgs in der REDEFINE-4-Studie mit Cagrisema vom schlechtestmöglichen Ausgang. Der Konsens habe für Cagrisema in der Gewichtsreduktion für 2032 einen Umsatz von 46,3 Milliarden Kronen eingeplant und damit 11 Prozent des Konzernumsatzes. Hinzu kämen weitere 7 Prozent als Diabetesmittel. Gordon sieht folglich nun eine Umsatzerwartung im Zehn-Prozent-Bereich wackeln./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:50 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
340.00 DKK
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
34.90 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
301.00 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

