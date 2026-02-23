LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk zunächst mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon sprach am Montag anlässlich des Misserfolgs in der REDEFINE-4-Studie mit Cagrisema vom schlechtestmöglichen Ausgang. Der Konsens habe für Cagrisema in der Gewichtsreduktion für 2032 einen Umsatz von 46,3 Milliarden Kronen eingeplant und damit 11 Prozent des Konzernumsatzes. Hinzu kämen weitere 7 Prozent als Diabetesmittel. Gordon sieht folglich nun eine Umsatzerwartung im Zehn-Prozent-Bereich wackeln./ag/gl;