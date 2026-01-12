Novo Nordisk 47.59 CHF 0.90% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 400 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Luisa Hector liegt mit ihren Schätzungen für 2030 bei den Dänen am weitesten über dem Konsens. Dies schrieb sie am Freitagabend in ihrem Kommentar zur Pharmabranche. Novo spiele im "Kampf der Pillen" nun mit seinem Abnehmmittel Wegovy auch in oraler Darreichungsform mit. Die Direktwerbung bei Konsumenten könne losgehen./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 17:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.