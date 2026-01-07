Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Novo Nordisk Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novo Nordisk in einem Ausblick auf die Pharmabranche 2026 auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 dänischen Kronen belassen. Preissenkungen in den USA und dem Auslaufen von Patenten außerhalb der USA bedeutenten im neuen Jahr Gegenwind für Semaglutid, schrieb Luisa Hector in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Markteinführung der Wegovy-Pille in den USA dürfte indes ein wichtiger Wachstumstreiber sein, gefolgt von CagriSema ab 2027. Der hohe ungedeckte Bedarf und eine geringe Marktdurchdringung deuten ihr zufolge auf ein weiterhin starkes Wachstum der GLP-1-Marken von Novo im Bereich Adipositas hin./ck/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
400.00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
49.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
366.40 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Luisa Hector
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
12:03
|Novo Nordisk-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
06.01.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
05.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
|
05.01.26