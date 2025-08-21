FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen belassen. Emmanuel Papadakis bewertete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das jüngste Nachrichtenaufkommen des Pharmakonzerns, ergänzt um den Einfluss von Produkten anderer Unternehmen. Zusammenfassend seien die Entwicklungen leicht positiv für Novo Nordisk - vor allem im Bereich der oralen Adipositastherapie, denn hier werde die Gefahr der Verdrängung bisher üblicher Therapien mit Spritzen deutlich verringert, schrieb er./tih/edh;