21.08.2025 08:43:58

Novo Nordisk Buy

Novo Nordisk
44.10 CHF 0.81%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen belassen. Emmanuel Papadakis bewertete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das jüngste Nachrichtenaufkommen des Pharmakonzerns, ergänzt um den Einfluss von Produkten anderer Unternehmen. Zusammenfassend seien die Entwicklungen leicht positiv für Novo Nordisk - vor allem im Bereich der oralen Adipositastherapie, denn hier werde die Gefahr der Verdrängung bisher üblicher Therapien mit Spritzen deutlich verringert, schrieb er./tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

