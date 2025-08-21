|Kurse + Charts + Realtime
Novo Nordisk Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen belassen. Emmanuel Papadakis bewertete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das jüngste Nachrichtenaufkommen des Pharmakonzerns, ergänzt um den Einfluss von Produkten anderer Unternehmen. Zusammenfassend seien die Entwicklungen leicht positiv für Novo Nordisk - vor allem im Bereich der oralen Adipositastherapie, denn hier werde die Gefahr der Verdrängung bisher üblicher Therapien mit Spritzen deutlich verringert, schrieb er./tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
600.00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
46.98 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
345.60 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Analysen zu Novo Nordisk
|08:43
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11.08.25
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|44.05
|0.71%
