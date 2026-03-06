Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
06.03.2026 06:45:00

BVZ-Aktie: Rekordjahr 2025 sorgt für Geldregen bei Aktionären

BVZ-Aktie: Rekordjahr 2025 sorgt für Geldregen bei Aktionären

Das Walliser Bahn- und Touristikunternehmen BVZ hat im Jahr 2025 einen weiteren Umsatzrekord geschrieben und deutlich mehr verdient.

BVZ
1326.04 CHF 1.30%
Kaufen Verkaufen
Die Aktionärinnen und Aktionäre dürfen sich auf eine kräftige Erhöhung der Dividende freuen.

Der Umsatz der BVZ Holding wuchs um 6,6 Prozent auf 230,3 Millionen Franken, wie die Gruppe am Donnerstagabend bekanntgab. Damit sei der Rekord aus dem Vorjahr übertroffen worden.

Der operative Gewinn EBITDA kletterte um ein Fünftel auf 78,8 Millionen Franken und unter dem Strich verblieb ein um 52 Prozent höherer Reingewinn von 34,9 Millionen. Im Vorjahr hatten Bahnersatzkosten nach Unwettern die Rechnung noch mit 8 Millionen belastet.

>MGBahn mit über 10 Millionen Reisenden - Bestmarken im Tourismus

"Das Ergebnis bestätigt unsere strategische Ausrichtung mit Fokus auf qualitatives Wachstum", wird Verwaltungsratspräsident Patrick Z'Brun in der Mitteilung zitiert. Dabei hätten alle Geschäftsfelder zum Erfolg beigetragen.

Im Bereich Mobilität mit dem Regionalverkehr zwischen Disentis und Zermatt, dem Furka-Autoverlad und den Gütertransporten zwischen Visp und Zermatt stieg der Ertrag um 7,9 Prozent auf 86,2 Millionen Franken. Zudem flossen von der öffentlichen Hand Abgeltungen in Höhe von 30,7 Millionen.

Die Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn) zählte erstmals mehr als 10 Millionen Reisende. Im Autoverlad waren die 285'508 transportierten Fahrzeugen die zweithöchste Zahl seit dem Bestehen.

Kräftig wuchs der private Bereich mit den touristischen Angeboten. Die Gornergratbahn schrieb mit 863'866 Reisenden (+6,8%) und einem Ertrag von 54,9 Millionen Franken (+16,6%) Rekorde. Der mit der Rhätischen Bahn geführte Glacier Express setzte mit 313'863 Gästen ebenfalls eine Bestmarke.

Dividende massiv erhöht

Den Aktionärinnen und Aktionären schlägt der Verwaltungsrat der BVZ eine deutliche Dividendenerhöhung vor. Dafür seien allein die Ergebnisse aus dem privatwirtschaftlichen Sektor massgebend, hiess es. Geplant ist die Auszahlung von 30 Franken je Aktie, was gegenüber der letzten Zahlung einer Erhöhung um 12 Franken gleichkommt.

Zudem soll an der Generalversammlung vom 8. April - wie bereits angekündigt - Daniel Lauber in den Verwaltungsrat gewählt werden. Und in der Geschäftsleitung nimmt der Leiter Unternehmensentwicklung, Xavier Gertschen, neu Einsitz. Er arbeitet seit 2006 für das Unternehmen.

Investitionen geplant

Im Ausblick sieht sich die Gruppe für weiteres Wachstum gerüstet und erwartet, dass die "hohe Nachfragedynamik im nationalen und im internationalen Reisegeschäft" anhält. Zugleich könnten Krisen wie jene im Nahen Osten die operative Entwicklung belasten, hiess es.

BVZ will auch weiter in die Erneuerung von Bahninfrastruktur und Rollmaterial sowie wertgenerierende Projekte, unter anderem am Gornergrat, investieren. Bis 2032 sollen 170 Millionen Franken allein in den privatwirtschaftlichen Teil fliessen.

mk/ra

Zermatt (awp)



