BVZ-Aktie: Rekordjahr 2025 sorgt für Geldregen bei Aktionären

Die Aktionärinnen und Aktionäre dürfen sich auf eine kräftige Erhöhung der Dividende freuen.

Der Umsatz der BVZ Holding wuchs um 6,6 Prozent auf 230,3 Millionen Franken, wie die Gruppe am Donnerstagabend bekanntgab. Damit sei der Rekord aus dem Vorjahr übertroffen worden.

Der operative Gewinn EBITDA kletterte um ein Fünftel auf 78,8 Millionen Franken und unter dem Strich verblieb ein um 52 Prozent höherer Reingewinn von 34,9 Millionen. Im Vorjahr hatten Bahnersatzkosten nach Unwettern die Rechnung noch mit 8 Millionen belastet.