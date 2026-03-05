NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Adidas nach Zahlen von 270 auf 255 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Sportartikelhersteller habe ein sehr starkes Jahr hinter sich, jedoch mit der Prognose für 2026 Befürchtungen über eine Abschwächung der Nachfrage ausgelöst, schrieb Aneesha Sherman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie hält die Prognose jedoch für konservativ. Angesichts der externen Unsicherheit und der Portfolio-Umstrukturierungen erwartet sie jedoch vorerst keine Erholung des Kurses./ck/rob/jha/;