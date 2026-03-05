adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Adidas nach Zahlen von 270 auf 255 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Sportartikelhersteller habe ein sehr starkes Jahr hinter sich, jedoch mit der Prognose für 2026 Befürchtungen über eine Abschwächung der Nachfrage ausgelöst, schrieb Aneesha Sherman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie hält die Prognose jedoch für konservativ. Angesichts der externen Unsicherheit und der Portfolio-Umstrukturierungen erwartet sie jedoch vorerst keine Erholung des Kurses./ck/rob/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Outperform
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
255.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
145.00 €
|
Abst. Kursziel*:
75.86%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
144.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
76.17%
|
Analyst Name::
Aneesha Sherman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
|
17:58
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
17:58
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt letztendlich (finanzen.ch)
|
17:58
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
16:29