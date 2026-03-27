Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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Novartis Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Equal Weight" belassen. James Gordon sieht sich in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum ersten Quartal auf Augenhöhe mit dem Analystenkonsens, was die Umsatzentwicklung des Pharmakonzerns betrifft. Auf der Ergebnisseite jedoch sei er etwas anspruchsvoller, ergänzte der Experte. Er rechnet damit, dass die Ziele für das Gesamtjahr bestätigt werden./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
120.00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
119.84 CHF
|
Abst. Kursziel*:
0.13%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
119.17 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.69%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
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