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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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27.03.2026 08:35:38

Novartis Equal Weight

Novartis
119.17 CHF -0.16%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Equal Weight" belassen. James Gordon sieht sich in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum ersten Quartal auf Augenhöhe mit dem Analystenkonsens, was die Umsatzentwicklung des Pharmakonzerns betrifft. Auf der Ergebnisseite jedoch sei er etwas anspruchsvoller, ergänzte der Experte. Er rechnet damit, dass die Ziele für das Gesamtjahr bestätigt werden./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Rating update:
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